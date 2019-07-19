Düzce'de sel: 7 kayıp

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Esmahanım köyünde yedi kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu ihbarları geldi. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı" dedi. Vali Dağlı, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, üç aileden kayıplar olduğu yönünde ihbarlar geldiğini söyledi. Dağlı, şöyle dedi: "Esmahanım köyünde yedi kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Öte yandan Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı ve ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin bölgeye sevk ettiği helikopter kırsal alana indi. Burada sele kapılarak ağır yaralanan bir kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi, helikoptere alındı. Akçakoca şehir stadına iniş yapan helikopterden alınan ağır yaralı, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Diğer vatandaşlar da sağlık personeli tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. JAK ekipleri, stada getirilen yaşlıları sırtlarına alarak taşıdı. Vatandaşlar, jandarmanın gözetiminde ilçe merkezinde bulunan akrabalarının yanına yerleştirildi.

Kurtarılan bir vatandaş, köyde durumun çok kötü olduğunu söyledi. AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, jandarma, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Esmahanım köyü muhtarı, köyde dördü çocuk ikisi kadın yedi kişinin kayıp olduğu bilgisini doğruladı. Ancak kayıp kişilerin sağ olup olmadıkları ve nerede olduklarına ilişkin bilgi veremedi, selin verdiği hasarın büyük olduğunu belirtti. Köye halen karayolundan ulaşılamıyor. Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden olmuş, heyelan nedeniyle beş köye ulaşım kesilmişti.

60 yaşındayım böyle bir şey görmedim

Düzce'de etkili olan şiddetli yağışla birlikte gelen selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü oldu. 190 hanelik köy, sabaha karşı tamamen sel sularına teslim oldu. Sel sularından özellikle dere yatağındaki evler etkilendi. 77 yıldır köyde oturduğunu söyleyen Avni Koz'un evi de sel sularının bastığı evlerden biri oldu. Sabah ezanından sonra yağışın etkisini arttırdığını belirten Koz, "Baktım, sel yola doğru çıkmaya başladı. 5 dakika sonra evin içine su girmeye başladı. Evin içinde yaklaşık yarım metreden fazla sel suyu vardı" dedi.

Köy muhtarı Mustafa Koz ise, şöyle konuştu: "Saat 02.30'da başlayan yağmur sabah 05.50'de maalesef büyük bir sel baskınına neden oldu. 2 evimizin zemin katları oturulamaz halde. Bir hayvanımız telef oldu, bir arabamız da kullanılamaz hale geldi. Tabi sel birçok yerde yaşandı. Biz bu halimize şu an şükrediyoruz. Şimdiye kadar sadece bu anayolu açtık. Diğer taraflarımız komple duruyor. Dere kenarları berbat durumda. Bugünlük bu kadar. Yarın da devam edecek. Zaten sularımız da öğlen indi.

Koz, şöyle devam etti: "Sabah kalktığımızda korkunç bir manzara vardı. Anlatılmaz bir manzaraydı. Bizden büyüklerimize sorduk, daha önce böyle bir şey görmemişler. Ben 60 yaşındayım, ben de böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bu gördüğünüz alanlar komple su içindeydi. Her yer korkunç haldeydi."

Felaketin yaşandığını belirten bir başka köy sakini Yusuf Mutlu da sel sularında bir büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek, yaklaşık dört saattir iş yerindeki sel suları ve sonrasındaki çamurları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Aramalar sürüyor

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) arama çalışmalarına başlandı. Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor. Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 212 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.