İZMİR'İN KIZLARI TUR KAPISINI ARALADI
İZMİR'İN KIZLARI TUR KAPISINI ARALADI
0
İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
İKİ YIL HAPİS İSTEMİ!
0
DUYGULANDIRAN SÖZLER
DUYGULANDIRAN SÖZLER
0
İLYAS SALMAN'A BERAAT
İLYAS SALMAN'A BERAAT
0

Düzce sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

Düzce sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu
03 Aralık 2022 Cumartesi 08:54

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü olarak açıkladığı deprem, saat 07.59’da oldu. Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşova’nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #deprem
Önceki Haber
Eskinazi: Yüksek enflasyon bizi resmen 30 yıl geriye attı
Sonraki Haber
Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Üniversiteye 57 öğretim üyesi alımı yapılacak
Üniversiteye 57 öğretim üyesi alımı yapılacak
0
Onyedi Eylül Üniversitesi 23 kişi alacak
Onyedi Eylül Üniversitesi 23 kişi alacak
0
Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak
Milli Savunma Bakanlığı 555 kişi alacak
0
Şakalaşma oyunu acı bitti! 17 yaşındaki genç öldü!
Şakalaşma oyunu acı bitti! 17 yaşındaki genç öldü!
0
Cinsel istismardan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten Farah Zeynep Abdullah'a hapis istemi!
Cinsel istismardan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten Farah Zeynep Abdullah'a hapis istemi!
0
İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak
İçişleri Bakanlığı 80 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.