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Düzce Üniversitesi 47 kişi alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 47 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Düzce Üniversitesi 47 kişi alacak
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:21

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Düzce Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

İlan için başvurular 21 Kasım ile 5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.

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