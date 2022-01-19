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Düzce Üniversitesi personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli çalışacak personel alımı yapacaklarını duyurdu

Düzce Üniversitesi personel alacak
19 Ocak 2022 Çarşamba 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Düzce Üniversitesi'nde  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular 19.01.2022 - 02.02.2022 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce(81620) adresine posta yolu ile yapılacaktır.


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