EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
0
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
0
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
0
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
0

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
24 Eylül 2022 Cumartesi 08:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Düzce Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 23.09.2022 – 07.10.2022 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce(81620) adresine adi posta yolu ile yapılacaktır.


İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 

Önceki Haber
İzmir'de 16. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali başladı
Sonraki Haber
11 araç ihale ile satılacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
0
11 araç ihale ile satılacak
11 araç ihale ile satılacak
0
Balıkesir'de komşu kavgası: Baba ve oğlu öldü!
Balıkesir'de komşu kavgası: Baba ve oğlu öldü!
0
Üç kişiyi öldürdü, intihara kalkıştı!
Üç kişiyi öldürdü, intihara kalkıştı!
0
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
0
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.