E Devlet İşlemleri Nasıl Yapılır?

2000li yıllarla beraber internet, hayatımıza daha da bir girmeye başladı. O kadar ki devletler de verdiği hizmetleri internet üzerinden halkına sunmaya başladı. Böylelikle kırtasiye masrafları düşerken; bürokrasi kısalmakta; zamandan tasarruf edilmekte ve hem devlet kazanırken hem de büyük ölçüde vatandaş kazanmaktadır.

2006 yılından bu yana ülkemizde biz vatandaşların istifadesine sunulan e-devlet kapısı yıldan yıla genişlemekte; belediyeler, üniversiteler, merkezi kurumlar gibi daha pek çok hizmet noktası turkiye.gov.tr üzerinden hizmet vermektedir. Askerlik belgesi almak, vergi borcu sorgulamak, adres kayıt belgesi almak, mobil hat aboneliği bulunup bulunmadığını öğrenmek, SGK hizmet belgesi sorgulamak, hastaneden randevu almak, askerlik şubesi üzerinden randevu almak, Genel Sağlık Sigortası sorgulamak, motorlu taşıt vergisi sorgulamak, trafik cezası sorgulamak veya ödemek, öğrenci belgesi almak gibi daha pek çok hizmet noktası e-devlet hizmet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Bu işlemlerin kolaylıkla yapılabildiği anlatılsa da nasıl yapılabildiği herkesçe bilinmekte midir? turkiye.gov.tr adlı devlet sitesi üzerinden bir öğrenci belgesi nasıl alınabilmektedir? SGK hizmet dökümü nasıl sorgulanabilmektedir? Vergi borcu nasıl görüntülenebilmektedir? Farklı bir ilden bir hastaneye nasıl ileri bir tarihte randevu alınabilmekte? Bunların hepsi, ilgili siteye girince vatandaşa anlatılıyor mu? Yoksa kullanımı kolaylaştırıcı, nasıl yapılır, nasıl alınır sorularına cevap veren, açıklamalı ve resimli bir site var mıdır?

İşte hayatımızı kolaylaştıran bu devlet kapısında sıklıkla kullanılan pek çok hizmet kapısından nasıl hizmet alındığını açıklayan, resimlerle işlemlerin ne şekilde gerçekleşeceğini izah eden “E Yaşam Rehberi E Devlet Bölümü” sizler içindir. Bu linke tıklayarak aradığınız e-devlet hizmet kapısı neyse o hizmet özelliğinin nasıl kullanılacağı ve hangi yerlere sırasıyla yönlendirileceğiniz açıklamalı ve net bir biçimde açıklanmıştır. Bu sayede devlet hizmetinin nasıl alınacağı en kolay şekilde herhangi bir kimseye ihtiyacınız olmadan ifade edilmektedir.

Öte yandan bazı kurumların iletişim ve adres bilgileri www.e-yasamrehberi.com adlı sitemizde paylaşılarak uzun uğraşlar vermeden ihtiyacınız olan bilgiler elinizin altında bulunmaktadır. İnternetin artan kolaylığında nasıl ve ne şekilde sorularına www.e-yasamrehberi.com adlı sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E-devlet uygulamalarının en son çıkarılan hizmet özelliklerini bu siteden bir çırpıda öğrenebilirsiniz.