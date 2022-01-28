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Ece Erken: Çok erken gitti, keşke ben ölseydim

Ece Erken: Çok erken gitti, keşke ben ölseydim
28 Ocak 2022 Cuma 12:36

Ece Erken'in eşi 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bulunan bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'ye getirildi. Taziyeleri kabul eden eşi Ece Erken, gözyaşları içinde  "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" ifadelerini kullandı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

'ÇOK ERKEN GİTTİ'

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ece erken #şafak mahmutyazıcıoğlu #ölüm #cinayet #rize
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