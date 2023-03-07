Eczanede Heimlich manevrası ile çocuğu hayata döndürdü

Beyoğlu'nda eczacı, çocuğun boğazına kaçan yiyeceği 'Heimlich' manevrasıyla çıkarttı. O anlar eczanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, eczacı Ömer Faruk Can hayat kurtaran 'Heimlich' manevrasını, anne ve babaların öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Olay, Keçeci Piri Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir anne 5 yaşındaki kızına evlerinde yemek yedirdiği esnada gıda çocuğun nefes borusunda kaçtı. Nefessiz kalan çocuğunu gören anne çocuğu alarak kendisini sokağa attı. Telaşla çevresinden yardım isteyen anne cadde üzerinde bulunan eczaneyi gördü. Hemen eczaneye giren anne, eczacı Ömer Faruk Can'a çocuğunun nefes alamadığını söyleyip yardım istedi. Eczacı hemen çocuğu alıp 'Heimlich' manevrası uygulamaya başladı. Bir süre sonra manevra sayesinde nefes borusunda takılı kalan gıda çocuğun boğazından çıktı ve çocuk nefes almaya başladı.

"ÇOCUK NEFES ALMIYORDU, YÜZÜ MOSMORDU"

Çocuğun hayatını kurtaran eczacı Ömer Faruk Can, "Akşam saatlerine doğru bir anne ve çocuğu telaşlı şekilde eczaneme geldi. Çocuk nefes alamıyordu, yüzü mosmordu. Çocuğun boğazına bir şey kaçtığını anlayıp hemen çocuğu aldım ve hızlıca Heimlich manevrası uyguladım. Çocuk zaten o sırada tükürmeye başladı. Yuttuğu besin çıktı. Çocuk hayata geri döndü. Ailesi de bu manevrayı bilmiyor. O anda müdahale edememişler. Çok şükür burada bir eczane vardı ve biz yardımcı olduk. Biz burada olmaya bilirdik. Tüm anne babaların herkesin bu manevrayı öğrenmesi gerekiyor. Çok basit birkaç denemeyle herkes öğrenebilir. Çünkü burada saniyelerin çok büyük önemi var" dedi.

Eczacı kalfası Sefer Güvenç, "Ben içeride ellerimi yıkıyordum. Bir kadın panik halde buraya geldi. Eczacımız sağ olsun müdahale etti. Boğazında kalan besini çıkarttık. Çocuk hayata döndü. Ben ambulansı aradım hemen o arada. Ambulans geldiğinde çocuk hayattaydı zaten ambulans çocuğu alıp hastaneye götürdü. Çocuk eczaneye getirildiğinde yüzü mosmordu, nefes alamıyordu. Baya kötüydü durumu" diye konuştu.

Olaya tanık olan Halil İbrahim Can, "Ben burada esnafım, baktım kadın kucağında çocuk ile bize doğru geliyordu. Çocuğun yüzü morarmıştı. Eczacımız manevrayla çocuğu hayata döndürdü. Gerçekten bu manevra çok önemli. Annesi eczacıya çok teşekkür etti. Bu manevrayı herkesin öğrenmesi gerekiyor" dedi.

BU ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Annenin çocuğuyla eczaneye gelip eczacıdan yardım istemesi ve çocuğu 'Heimlich' manevrası ile hayata dönmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



