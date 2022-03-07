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Eczanede soygun girişimi! O anlar böyle görüntülendi

07 Mart 2022 Pazartesi 10:47

Ankara'da nöbetçi eczaneye giren bıçaklı kişi soygun girişinde bulundu. Soyguncu eczacı ve teknisyeni tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Olay, dün gece saat 00.21'de Dikmen'de C.K.E.'nin işlettiği eczadene meydana geldi. Nöbetçi olan eczaneye elinde bıçakla giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, C.K.E.'den kasayı boşaltmasını istedi. Sesleri duyan arka odadaki teknisyen de C.K.E.'nin yanına geldi. Bu sırada soyguncu, yazar kasayı alıp kaçmaya başladı. Koşarken açılan yazar kasadaki paralar yere saçıldı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

C.K.E. ile teknisyeni, daha sonra soyguncuyu kovalayarak yakaladı. Yaşanan arbedede teknisyenin elinden bıçakla hafif yaralandığı öğrenildi. Etkisiz hale getirilen soyguncu, polis ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Eczacı Odası, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Eczacı ve eczane teknisyenine geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Failin en kısa sürede hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünü en sert şekilde kınıyor, şiddet olaylarının yaşanmaması adına yetkilileri gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Halkın sağlığını önceleyerek kesintisiz şekilde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti veren eczacılara yönelik bu tür girişimleri asla kabul etmiyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #eczane #soygun girişimi #soygun anları
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