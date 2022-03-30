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Edirne'de 4 kişi ölü bulunmuştu! Altın ayrıntısı dikkat çekti!

Edirne'de 4 kişi ölü bulunmuştu! Altın ayrıntısı dikkat çekti!
30 Mart 2022 Çarşamba 11:26

Edirne'de dün aynı aileden 4 kişi evlerinde vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, öldürülen Anıl Güner'in çevresine ""1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi. Jandarma, Güner'in son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurmaya başladı

Dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu. İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'i hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi.


3'Ü BAŞINDAN VURULDU

Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

"1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM" DEMİŞ

Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi. Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.

Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in son görüştüğü kişilerle bazı köylülerin ifadelerine başvururken, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #ölüm #4 kişi ölüm #altın
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