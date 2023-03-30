Edremit'te minibüs park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan kapalı kasa minibüs park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hüseyin Genç ile oğlu Yusuf Genç hayatını kaybederken, diğer oğul Onur Genç ve yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı.

Edremit'te minibüs park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
30 Mart 2023 Perşembe 10:34

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu Bostancı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gömeç ilçesinde inşaatta çalışan işçiler, Hüseyin Genç yönetimindeki 10 N 4708 plakalı kapalı kasa minibüs ile Edremit'e gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre Genç'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yolun sağında park halindeki 10 H 9274 kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hüseyin Genç ve inşaatta işçi olarak çalışan oğlu Yusuf Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan sürücü Genç'in diğer oğlu Onur Genç ile Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Edremit ve Burhaniye Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaza anında olay yerinden geçen Nebi Bozkurt, "Arabadan bir ses geldi. Gittiğimizde iki kişi ön tarafta ağır yaralıydı. Onlar hayatını kaybetti. Arkada bir kişi bağırıyordu, üç kişinin durumu da ağırdı. Sonra ambulansla sağlık ekipleri gelerek yaralılara müdahale etti" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


 

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