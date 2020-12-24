Efes selçuk duvarlarından sağlık çalışanlarına teşekkür

Efes Selçuk Belediyesi, 2020 yılı biterken sağlık çalışanlarına duvar resimleriyle teşekkür etti

Pandemi sürecinde halk sağlığı için her zamankinden daha büyük bir fedakârlıkla çalışan, bu süreçte hayat kurtarma uğruna sağlıklarını, hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının mücadelesi kentin duvarlarında ölümsüzleşti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2020 yılının sağlık çalışanlarının yılı olduğunu belirterek; “Gerçek kahramanlara teşekkür ediyoruz” dedi.