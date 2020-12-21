Ege, bilgi birikimini paylaşıyor

Ege Üniversitesi; öğrenci odaklı, eğitim öğretimde kalite öncelikli ve araştırma üniversitesi hedefli dijital uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor.

Koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Ege Üniversitesinde, Rektör Budak’ın talimatıyla hayata geçirilen Akademi TV, EÜ’nün bilgi ve birikimini hem ulusal hem de uluslararası boyuta taşıyarak dünyayla paylaşıyor.

Üniversite olarak toplumu bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluğu taşıdıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi, Türkiye’nin birçok ilkini gerçekleştirmiş bir üniversite olarak kendi birikimlerini paylaşıp, her alanda öncü olmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz pandemi dönemi öncesinde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmamızın ne kadar doğru ve yerinde bir adım olduğunu bugün çok iyi görüyoruz. Akademi TV de bu doğrultuda atılan doğru bir adımdır.” dedi. Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar, “Akademi TV, kurum içi ve kurum dışı çevrimiçi eğitimlerin düzenlenmesini ve paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda yeni derslerin açılması ve paylaşılması için gerekli altyapıyı rektörlüğümüz desteği ile hazırladık. Merkezimizin içinde bulunan stüdyoda çekimler yapılabilecek ve materyal tasarım alanında uzmanlarımızla öğretim materyalleri tasarlanabilecektir” dedi. Ege Üniversitesi Akademi TV’ye “https://akademi.ege.edu.tr/” adresinden ulaşılabiliyor.

