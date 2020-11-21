Ege Bölgesi'nde Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı. Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler, market, güzellik merkezleri, kuaför ve berberler kapandı.

Genelge gereğince lokanta ve restoranların saat 20.00 itibariyle paket servise başladığı görüldü. Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu. İş yeri sahibi Gökmen Bağ, genelgenin açıklanmasının ardından iş yerinde gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Genelge uyarınca iş yerine saat 20.00'den itibaren müşteri kabul etmediklerini ve paket servise geçtiklerini ifade eden Bağ, şunları kaydetti: "Genelgeler yayınlandığı gibi saat 20.00'den sonra paket servisi hizmeti başlattık. Evlere elimizden geldiğinizce hızlı ve hijyenin bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kısıtlamalardan önce bizim paket servisimiz yoktu. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı insanlara hizmet edebilmek adına evde kalıp daha sağlıklı hizmet edebilmek adın onlarından sağlıklarını koruyabilmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için paket uygulamamıza geçtik. İnşallah bu süreçte hem hızlı ve hijyenin şekilde hizmet vereceğiz."

Denizli

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalara Denizli'de genel olarak uyulduğu görüldü. Genelgeye göre market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibariyle kapandığı kentte yeme-içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı. Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyelerini kaldıran yeme içme yerlerinde görevliler gelen siparişleri hazırlayıp sahiplerine ulaştırdı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve çevresindeki tüm kafe ve restoranlar masa-sandalyelerini topladı. Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Restoran sahibi Erol Aktürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Tüm tedbirler bizim sağlığımız için. Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar uygulayacağız. İnşallah daha güzel sağlıklı günleri hep birlikte göreceğiz." dedi. Berber Mesut Yurdakul ise kendi sağlıkları için kararları harfiyen uygulayacaklarını kaydetti.

Manisa

Manisa'da da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu.

Kentte gıda ürünleri satan işletmeler ise oturma alanlarındaki sandalyeleri toplayarak, paket servise başladı.

Şehzadeler ilçesindeki döner ustası Yusuf Özdemir, alınan kararlara uyarak saat 20.00 itibarıyla dükkanındaki oturma alanındaki sandalyeleri topladığını ve gece 00:00 kadar paket servis hizmeti vereceklerini belirterek, "Bundan sonrası için ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Biz kurallara uyuyoruz. Umarım herkes azami özen gösterir ve bu virüsten kısa sürede kurtuluruz." dedi.

Uşak

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, işletme sahipleri saat 20.00’da iş yerlerini kapatması konusunda uyarıldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte birçok iş yerinin kapandığı ve masa sandalyelerini topladığı görüldü. Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekiplerince denetimler sürdürüldü. Paket servisi için açık olan iş yerleri de tedbirler kapsamında polis ekiplerince uyarıldı.

Aydın

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kafe, restoran, kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı. Polis ekipleri de zaman zaman cadde ve bulvararlarda anons yaparak açık olan işl yerlerinin kapatılması uyarısında bulundu.