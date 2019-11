Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karada hissedilmeyen deprem, herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 10.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem merkezine en yakın yerleşim yerleri ise 357,11 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ve 357,26 kilometreyle İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Ege Denizi'nde karadan uzak bölgede meydana gelen deprem hissedilmedi.

Denizli de sallandı

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Çardak ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi. Etiz, yaptığı açıklamada, Çardak merkezli 4 büyüklüğündeki depremin, ilçe ile Bozkurt ve kent merkezinde de hissedildiğini, depremin ardından kaymakam, belediye başkanı ve muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını belirtti. Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir bilgi almadık." dedi. Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da "İlçemizde saat 23.04'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şükürler olsun ki can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.