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Ege Üniversitesi personel alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Ege Üniversitesi personel alacak
06 Ocak 2023 Cuma 10:55

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

İlan için başlayan başvurular 19 Ocak 2023 tarihinde son bulacaktır.


İlanın detayları için tıklayınız.
   

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