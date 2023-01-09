Ege Üniversitesi personel alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 09.01.2023 (08.30) – 20.01.2023 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.