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Ege Üniversitesi personel alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Ege Üniversitesi personel alacak
22 Ekim 2021 Cuma 09:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

 

İlan için başvurular 22 Ekim tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir.

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