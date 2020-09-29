Egeli akademisyenler editörlük yaptı

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever ve EÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Önder Erol'un editörlüğünü yaptıkları; kültürün, çocukların eğitim şeklini nasıl etkilediğine dair yöntemler ve uygulamalar üzerine sosyolojik bir bakış açısı sunan "Çağdaş Toplumda Çocukları Eğitmek Üzerine Sosyolojik Perspektifler (Sociological Perspectives on Educating Children in Contemprorary Society)" kitabı yayımlandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Egeli akademisyenler, kitap çalışmasının literatüre kazandırdıkları hakkında bilgi vererek kitabı Rektör Budak'a hediye ettiler.

Doç. Dr. Arslan Cansever ve Doç. Dr. Önder Erol'un ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Rektör Budak, "Hocalarımızı editörlüğünü üstlendikleri 'Çağdaş Toplumda Çocukları Eğitmek Üzerine Sosyolojik Perspektifler' İngilizce kitap çalışmaları için tebrik ediyorum. Birçok farklı ülkeden yetkin akademisyenlerin emek verdiği kitap çalışmasında Egeli akademisyenlerin olması gurur verici. Ayrıca hocalarımızın katkı sunduğu bu kitap; Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayınevlerinden biri olan IGI Global tarafından 'Başlıca Referans Kaynağı' olarak basılmaya değer bulundu. Hocalarımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Farklı ülkelerden katkı geldi

Kültürün, çocukların eğitim biçimini etkilediğini ifade eden Doç. Dr. Arslan Cansever, "Amacımız kültürün, çocukların eğitim şeklini nasıl etkilediğine dair yöntemler ve uygulamalar üzerine sosyolojik bir bakış açısı sunmak ve çağdaş toplumda sosyalleşen çocukların evrensel bir resmini çizmekti. Bu amaç doğrultusunda İngilizce olarak hazırlanan kitaba Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Hindistan, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den alanında yetkin akademisyenler katkı sunmuşlardır" dedi.

Kitabın birçok farklı meslek grubundan kişilere katkı sunacağına dikkat çeken Doç. Dr. Arslan Cansever, "Kitap; küresel ekonomi, çok kültürlü öğretim ve eğitim farklılaşması gibi konuları vurgulamakta olup kitabın öğretmenler, öğretmen adayları, sosyologlar, okul yöneticileri, program tasarımcıları, kurs geliştiriciler, akademisyenler ile çocuk, eğitim ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerine güncel araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için katkı sunmasını umuyoruz" dedi.

Kitap bölümleri ve içeriği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Önder Erol, "Uluslararası danışma yayın kurulu bulunan kitapta toplam 11 bölüm yer alıyor. Kitap, 'Toplumsal Değişme ve Değişen Eğitim', 'Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Farklılıklar ve Eğitim Arasındaki Karşılıklı İlişki', 'Çocuk Eğitiminde Yeni Eğilimler' ve 'Çocuk Eğitiminde Yeni Yöntemler' başlıklarında olmak üzere toplam 4 kısımdan oluşuyor. Bu bilgilerin yanı sıra kitabımızın basımını üstlenen IGI Global, Uluslararası Yayın Etiği Komitesinin (COPE) tam üyesi olan ve bu nedenle yalnızca nitelikli ve kör hakemlik süreciyle değerlendirilen içeriğin yayınlanmasını sağlamayı amaçlayan, 30 yılın üzerinde deneyime sahip bir yayınevidir" diye konuştu.