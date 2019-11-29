Egellenen okul etkinliği meclis gündeminde

İzmir'in en köklü okullarından biri olan Atatürk Lisesi'nde düzenlenecek bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'dan İzmir'e gelen şair ve yazar Haydar Ergülen, daha havaalanındayken etkinliğin iptal edildiğini öğrendi.

İddiaya göre; söyleşi saatinden birkaç saat önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Lisesi Müdürü'nü aradı söyleşinin iptal edilmesi yönünde baskı yaptı, hatta Ergülen'in BirGün Gazetesi yazarı olduğunu belirterek hakkında birtakım ithamlarda bulunarak "Şikayet var etkinliği iptal edin" şeklinde talimat verdi.

Milli Eğitim Müdürü kimin 'itibarını' korumayı görev edinmiştir?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı, yaşananlarla ilgili tepki verdi: "Üç yıl önce Şükrü Erbaş İzmir'e gelmişti. O zaman da İlçe Emniyet, otelde düzenlenmesi planlanan etkinliğe Şükrü Erbaş'ın şiirlerini oturarak okuması halinde izin vereceğini, şiirlerini ayakta okursa müdahale edeceğini duyurmuştu. Bugün de ders kitaplarında eserleri olan, ülkemizin kıymetli edebiyatçılarından Haydar Ergülen'in etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü tarafından engelleniyor. İzmir'i böyle bir saygısızlığa sahne edenleri kınıyorum. Tehditle talimatlarla özgür sanatı, şiiri ve fikir ifade özgürlüğünü zapturapt altına alanları kınıyorum. Haydar Ergülen'den kim neden rahatsız olur? Ya da Milli Eğitim Müdürü kimin 'itibarını' korumayı görev edinmiştir? Yoksa hukuk ve etik dışı davranışlarına rağmen nasıl hala o konumdadır? Kamuoyuna açıklanması gerekenler var... Ayrıca unutulmamalı ki eğitimcinin görevi; öğrencileri şiire, edebiyata, düşünmeye, sorgulamaya sevk edip, geleceğe hazırlamaktır! Kendinden olmayanı itme/sindirme operasyonlarını öğrencilere izletmek, gençleri koku ikliminin içine çekerek gelecek umutlarını yok etmek değildir! Nereye saldıracağını şaşırmış haldekilere cevabı Haydar Ergülen versin: 'Hangi yalana inanacağını şaşırdıkça / yalnızca inanmaya inanıyor insan / ve hiçbir yalan kalmıyor sonunda / her şeyin gerçek olduğundan başka.'"

Ömer Yahşi'nin kamu kaynaklarını aile tatiline aktardığı iddiası

CHP'li Bakan, verdiği önergede Ömer Yahşi ile ilgili şu iddialara da yer verdi: "Öte yandan, 2017'nin Kasım ayında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması şartı ile Turkcell A.Ş tarafından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Akademisi hesabına 400 bin TL aktarılmış, aktarılan paranın İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından aile yakınlarının tatil amaçlı konaklama giderleri için kullanıldığı bu sebeple hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında soruşturma geçirdiği, soruşturma sonunda ise kınama cezası aldığı iddia edilmektedir."

CHP'Lİ Bakan, Ziya Selçuk'a sordu:

1 - Liselerde ders kitabı olarak okutulan kitaplarda eserleri olan, şair ve yazar Haydar Ergülen'in İzmir Atatürk Lisesi'ndeki etkinliğin iptal edilmesinin sebebi nedir?

2 - Söyleşi saatinden birkaç saat önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin, Atatürk Lisesi Müdürü'nü aradığı, söyleşinin iptal edilmesi yönünde baskı yaptığı, hatta Ergülen'in BirGün Gazetesi yazarı olduğunu belirterek hakkında birtakım ithamlarda bulunarak "Şikayet var etkinliği iptal edin" şeklinde talimat verdiği iddialarının araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır? Başlatıldıysa soruşturma hangi aşamadadır? Elde edilen bulgu ve/veya sonuçlar nelerdir?

3 - İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin kamu kaynaklarını şahsi menfaatleri doğrultusunda kullandığı iddiası ile ilgili soruşturma geçirdiği doğru mudur? Bu konudaki açıklamanız nedir?

4 - Söz konusu soruşturma gerçeği yansıtmaktaysa hem hukuk dışı hem etik dışı davranan Ömer Yahşi'nin hala İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyor olmasını nasıl açıklamaktasınız?