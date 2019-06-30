Eğitim zili 9 Eylül'de çalacak

MEB, okulların açılacağı tarihi duyurdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

Okulların kapanmasıyla derin bir nefes alan öğrenciler ve onların velilerinin akıllarında "okullar ne zaman açılacak" şeklinde sorular mevcut. Arama motorlarında yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını aratan veliler ve öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu her sene öğrenciler ve velileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Kesin tarihi öğrenmek için sabırsızlanan öğrenciler MEB'ten gelecek haberi bekliyorlardı. MEB, okulların açılacağı tarihi duyurdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. İkinci ara tatil dönemi ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Telafiye göre planlandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.