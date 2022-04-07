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Eğlence olsun diye çıktığı anıttan geri inemedi!

Eğlence olsun diye çıktığı anıttan geri inemedi!
07 Nisan 2022 Perşembe 10:55

Antalya'da 14 yaşındaki bir çocuk, eğlence olsun diye 5,5 metre yüksekliğindeki 'Al yazmalım' anıtına çıktı. Çocuğun yükseklik korkusu nedeniyle anıttan inememesi üzerine devreye itfaiye girdi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi'nde meydana geldi. 'Eğlence olsun' diyerek arkadaşları ile birlikte 'Al yazmalım' anıtına çıkan Mehmet Cemal Can Polat, yükseklik korkusu nedeniyle inemeyince mahsur kaldı. Polat’ı indirmek için çaba sarf eden arkadaşları başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler, Polat'ı merdiven uzatarak anıttan inmesini sağladı. Ekiplere teşekkür eden Polat, evine gitti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #anıt #anıt mahsur #al yazmalım anıtı
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