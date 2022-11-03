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EGM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

EGM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
03 Kasım 2022 Perşembe 08:53

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

EGM'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na ulaştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetleri hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret', 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #suç duyurusu #egm
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