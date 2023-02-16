EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provakatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisinden 330'u hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 110 kişiden 21'inin tutuklandığını duyurdu.

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 21 kişi tutuklandı
16 Şubat 2023 Perşembe 11:50

EGM'den yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.

Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Bunlardan 330'u hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 110 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Batur'dan deprem mağduru vatandaşlara: Sizin için buradayız
Sonraki Haber
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden deprem tepkisi: Acılara sebep olanlardan hesap sorulacak
17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı
17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı
0
Osmangazi Üniversitesi 282 kişi alacak
Osmangazi Üniversitesi 282 kişi alacak
0
Beykent Üniversitesi 34 kişi alacak
Beykent Üniversitesi 34 kişi alacak
0
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi yelkenli teknede yakalandı
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi yelkenli teknede yakalandı
0
Depremde ölü sayısı 36 bini de geçti
Depremde ölü sayısı 36 bini de geçti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.