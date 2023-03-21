EGM Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak

EGM Polis Akademisi Başkanlığı akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

EGM Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
21 Mart 2023 Salı 07:36

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Trafik Enstitüsü Müdürlüğü, Yabancı Diller Bölümü ile Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), İzmir Rüştü Ünsal PMYO, Kastamonu PMYO, Kırıkkale PMYO, Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO, Sivas PMYO, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Trabzon Şehit Meriç Alemdar POMEM Müdürlüklerine Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) Öğretim Elemanı alınacaktır.


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