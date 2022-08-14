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Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2'si Afgan 3 kişi öldü!

14 Ağustos 2022 Pazar 08:41

Konya'da ehliyetsiz olduğu öğrenilen Mustafa Samet Pullu'nun kullandığı kamyonet TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Pullu ve tarım işçici oldukları öğrenilen Afgan uyruklu Najmuddin Rahmangul ile Mohammad Sharif Azizi hayatını kaybetti


Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konya- Karaman karayolunun 19'uncu kilometresinde, Kaşınhani Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı sulayıp, Kaşınhanı Mahallesi'ndeki evine dönen Mustafa Samet Pullu yönetimindeki 52 ADD 935 plakalı kamyonet, ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Çelik'in kullandığı 33 DNJ 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hurdaya dönen kamyonetteki Mustafa Samet Pullu ile araçtaki Afgan uyruklu tarım işçileri Najmuddin Rahmanqul ve Mohammad Sharif Azizi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı duyup, kazanın yaşandığı bölgeye gelen sürücü Pullu'nun yakınları, cenazesi başında gözyaşı döktü. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Çelik ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #kaza #trafik kazası #ölüm
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