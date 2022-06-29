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Ek gösterge, öğrenci affı, emekli maaşı zammı... Torba Kanun teklifi Meclis'te

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan, 3600 ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığının 3 bin liraya yükseltilmesini de içinde barındıran ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Ek gösterge, öğrenci affı, emekli maaşı zammı... Torba Kanun teklifi Meclis'te
29 Haziran 2022 Çarşamba 08:53

Milyonların heyecanla beklediği torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan ve ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içinde barındıran torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda.

Yasayla, yıl başından itibaren polis, uzman erbaş, öğretmen, hemşire, avukat ve din görevlilerinin ek göstergesi 3 bin 600'e yükselecek. Doktorlar ve veterinerler ile subay ve astsubayların ek göstergesi ise 4 bin 200'e çıkarılacak. Genelkurmay Başkanı ile Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesi 9 bin, Yargıtay ve Danıştay Başkanı ile YÖK Başkanı'nın 8 bin, valilerin 7 bin 800, emniyet müdürünün ise 7 bin 600 olacak.

EMEKLİ MAAŞI 3 BİN LİRA OLACAK

Yasayla, en düşük emekli maaşında da artış gerçekleştirilecek. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükselecek. Söz konusu zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.

MİLLETVEKİLİ EMEKLİ AYLIKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletvekili emekli aylıklarına yönelik de düzenleme yapılıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı maaşına endekslenen milletvekili emekli aylıkları bundan sonra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı aylığına endekslenecek. Milletvekili emekli aylıkları 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak arttırılacak.

ÖĞRENCİ AFFI

Yasayla ayrıca, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınacak. Hazineden kredi garanti kuruluşlarına aktarılacak kaynak 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak. Şans oyunlarında devlete aktarılan payın yüzde 8'i yasadışı bahisle mücadele için Milli Piyango İdaresi'ne aktarılacak.

1 Temmuz 2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış ancak kullanımına izin verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilecek.

Etiketler; #ek gösterge #öğrenci affı #emekli maaşı #torba yasa
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