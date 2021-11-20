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Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...

Antalya'nın Serik ilçesinde bir fırın işletmecisi, meslektaşlarının zam yapmasına kızınca 3 lira olan ekmeği 2,25 liradan satmaya başladı

Ekmeğin 3 lira olmasına sinirlenen fırıncı...
20 Kasım 2021 Cumartesi 12:48

Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren fırın işletmecisi Özkan Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi.

İşletmenin girişine "Serik halkının ekmeğiyle oynamayın kardeşim" tabelası asan Okatan, gazetecilere, vatandaşlara destek olmak istediğini söyledi.

Zarar etmeden ekmeğin maliyetini çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Okatan, "Biz ailecek çalışıyoruz. Hesaplı un alıyoruz. Peşin çalışıyoruz." dedi.

Fırından ekmek almaya gelen Naci Uyar ise Okatan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Okatan daha önce de 2,5 lira olan ekmeği 1,5 liradan satmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #ekmek #fırıncı #ekmek fiyatı
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