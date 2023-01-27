Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar satılacak

Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların ihale ile satışa çıkıyor

Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtlar satılacak
27 Ocak 2023 Cuma 10:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 15 adet otomobil ile 720 ton balyalı atık kağıt, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

İhale 7 Şubat 2023 tarihinde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

İlanın detayları için tıklayınız.

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