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Ekranlarda fahiş fiyat tepkisi: Ülke kaosa sürüklensin istiyorlar!

Ekranlarda fahiş fiyat tepkisi: Ülke kaosa sürüklensin istiyorlar!
22 Kasım 2022 Salı 13:35

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, katıldığı bir programda fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Patatesin fiyatının muzun fiyatını geçtiğini belirten Demir, "Mutfakta yangın çıkarmaya çalışıyorlar ki ülke kaosa sürüklensin. İnsanları sokağa çıkarmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı


CNN Türk canlı yayına konuk olan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, son dönemlerde vatandaşı kara kara düşündüren fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Zincir marketlerin fiyatları kasıtlı olarak artırdığını belirten Demir, "Patatesin fiyatı muzu geçmiş. Böyle iş mi olur. Bunların derdi başka. Patates olmadan yemek yapamazsın, ama muz olmadan yemek yapabilirsin. İşte oyun burada. Biz tahıl krizinin aşılması için çalışan bir ülkeyiz, bizde yapılanlara bak" dedi.

Marketlerin amacının halkı sokağa sürüklemek olduğunu aktaran Demir, "Bunlar postmodern tencere darbesi yapıyorlar. Mutfakta yangın çıkarmaya çalışıyorlar ki ülke kaosa sürüklensin. İnsanları sokağa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler. 100 liraya mal ettiklerini 140 TL'ye satıyorlar. Ben süt üreticisiyim, zaten canımız burnumuzda. Bizden aldıkları fiyatın katbekat üzerine koyup halka veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #patates #muz #ömer demir
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