Ekrem İmamoğlu: Bu seçimde şaibe varsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde de var

31 Mart seçimlerinde İstanbulluların oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak YSK'nin seçimin yenilenmesi kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, aynı sandık kurullarının önceki seçimlerde de görev yaptığını hatırlattı.

YSK kararının ardından İstanbul Beylikdüzü'nde açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir. Bu güzel ülkenin güzel insanları bu akşam sizlerle beraber olduk. Aslında ramazanın ilk günü. Orucumuzu açtık dualarımızı ettik.

Bu ülke, millet adına en güzel düşüncelerimizi en güzel duygularımızı yaradana sığınarak dualarımıza sığdırdık.

Sultanbeyli’deydim. Sultanbeyli’ye söz vermiştim. Ben iftarımı yer sofralarında açarım. İnanıyorum ki Ramazan ayı birleşme, buluşma, kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede kul hakkı yenmesin istiyoruz.

Bu şehrin 16 milyon insanı vatansever dedik. İstanbul ittifakının oyuna talibiz dedik. Siyasi partiler araç, millete hizmet etmek amaçtır dedik. Bu amaçla yola çıktık.

Ramazan kul hakkı yememe ayı. Biz bu ülkede gençlerimiz başka ülkelerde hayal kursun istemiyoruz. Bizim Ramazan ayında ettiğimiz dualar bunlar. İnsanlara bol bereket diledik. İşsizliğin sona ermesini istedik. Dualarımız bunlar başka ne isteyebiliriz ki!

Ben ittifak yaptığımız İYİ Partilerin de oyunu istiyorum ben SP’lilerin de oyunu istiyorum. Ak partililerin de MHP’lilerin de oyunu istiyorum dedim. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız.

Yola çıktığımızda medya yanımızda yoktu. Devletin hiçbir imkanı yoktu. Bizim yanımızda siz vardınız. Halk vardı.

İşbirlikçi Anadolu Ajansı’nın utanmaz yöneticileri 12 saat veri paylaşmadılar.

Belki de 100 yılın medya rezilliğini yaşattılar bize. AA’yı kendi çıkarlarına kullandılar. Belki canınız sıkkın ama umudunuzu yiğtirmeyin biz buradayız. Her şey güzel olacak.

O gece demokrasimize ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti 3 bin oyla kazandık diye açıklama yaptılar. Ben olsam yerinizde kahkaha atardım onlara. Gülün vallahi gülen. Değerli dostlarım sizlerin kararlılığı sandıkların başında durmanız ıslak imzalı bütün evraklarımızın yanımızda olması… İnancımız bin kat daha arttı. Her sürdükleri gerekçe çürüdü. Ne için biliyor musunuz? Biz o akşam bu kadar karalı olmasaydık. Sabah günün kör vaktinda çıkıp atı alan Üsküdar’ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik. Demokrasi mücadelesi verdiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. Bu ilkelerden asla taviz vermedik vermeyeceğiz.

YSK’yı kınıyorum. Buna boyun eğdiler. YSK karar açıklıyor. Efendim neymiş sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraz nedeniyle iptal etmiş. Aynı kurullarla 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçti. Aynı kurullarla referandum yaptın anayasa değişti o zaman anayasa da şaibelidir cumhurbaşkanlığı seçimi de.

Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki biz bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir. Şu anda size bir söz söyleyeceğim. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki biz bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir. Şu anda size bir söz söyleyeceğim. Yolumuz uzun heyecanımız yüksek gençliğimiz var. Biz adalete susamış demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz.

Bu millete kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, delalet hatta ihanet içerisinde olabilir. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki bu yol yürünürken ben asla yalnız yürümeyeceğim. Ben 16 milyonla birlikte yürüyeceğim.

Dünyaya olan itibarımızı ayaklar altına almak isteyenler olabilir. Ama biz bu değerleri asla yok ettirmeyeceğiz. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Biz süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. İnsanlarımız bir an için kaygı duymuş olabilirler. Sultanbeyli’den geliyorum. O mahallede göz yaşları döken genç kızlar genç delikanlılar gördüm. Ağlamasınlar. Bizden kavga bekleyenler. Bizden kendi emellerine dönük hareketler bekleyenler çok beklemesinler. Demokrasi adına mücadelemizi hep beraber yapacağız. Yarın sabah Ankara’ya gideceğim. Partililerimle genel başkanımla buluşacağım. Atatürk ve bize emanet ettiği ilkeler için en doğru kararı vereceğim.

Sanatçıymış konuşamazmış konuşacak. İş insanıymış konuşamazmız konuşacak konuşacak artık konuşma varkti. Ben neden kabul görmedim söyleyeyim mi size? Ben bir kişiden talimet almayacağım dedim. Ben 16 milyon insandan talimat alacağım. Bana hizmet etmeyin dedim. 16 milyon insana hizmet edeceksiniz dedim. 15 günde elde ettiğimiz bilgilerle sizin hakkınızı nasıl koruyacağımı bildiğim için beni kabul etmediler.

Artık partilere, vakıflara, cemaatlere yer yok dedim.

Ben annemden, babamdan helallik alarak yola çıktım. YSK’da o haince kararı alanlara sesleniyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın, onların bile çocuklarının torumlarının hayatlarını kurtaracağım. Ama buradan herkese sesleniyorum. Herkese söz veriyorum. Bugün Türkiye’nin ekonomik olarak düştüğü durumu örtbas etmek için bir 45 gün daha kazanıp pisliklerini örtbas etmek için karar almış olabilirler. Ancak sevgiyle saygıyla demokrasiyle hakkımızı kazanacağız. Hep birlikte kazancağız göreceksiniz.

Son olarak, burada kesinlikle güzel insanlar her şey çok güzel olacak. Umudunuzu kaybetmeyin.

Kararların altına imza atan yargıyı tehdit eden insanları, bu mübarek Ramazan ayında Allah’a havale ediyorum. Bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum. Sizi çok seviyorum."