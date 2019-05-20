Ekrem İmamoğlu, kemençe sesine kayıtsız kalamadı

İBB'nin mazbatası elinden alınan seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a adeta çıkartma yaptı. "Her şey çok güzel olacak" sloganları ve horon gösterisiyle karşılanan İmamoğlu, kemençenin ritmine kayıtsız kalamadı ve horona dahil oldu. İmamoğlu, kurulan kürsünün yüksekliği yeterli olmayınca, "Hepinizi görmek istiyorum" diyerek konuşmasını sandalye üzerinde yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'dan Samsun'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Kılıçdaroğlu, resmi kutlamalar için Samsunport'a geçerken, İmamoğlu Atakum Belediyesi'nin düzenlediği halk etkinliğine katıldı. İmamoğlu'nun konuşma yapacağı alana geldiğini gören vatandaşlar, bir anda aracın etrafını kuşattı. "Her şey çok güzel olacak" ve "Ekrem Başkan" sloganlarını atan vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek ve İBB'nin seçilmiş Başkanı'yla selamlaşabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada, İstanbul'daki sevgi gösterilerini aratmayan sahneler yaşandı. Horon gösterisiyle karşılanan İmamoğlu, kemençenin ritmine kayıtsız kalamadı ve horona dahil oldu. Kimi vatandaşlar, İmamoğlu'nu görebilmek için ağaçlara ve çevredeki dükkanların çatılarına çıktı. İmamoğlu, yaşanan izdiham nedeniyle konuşma yapacağı kürsüye gecikmeli olarak çıkabildi. İmamoğlu, kurulan kürsünün yüksekliği yeterli olmayınca, "Hepinizi görmek istiyorum" diyerek konuşmasını sandalye üzerinde yaptı.

Yurtta barış, cihanda barış!

Samsunlular ve Samsun'a gelen Cumhuriyet aşıkları, hepiniz hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hepiniz, burada 19 Mayıs'ın coşkusunu, cesaretini ve tam bağımsız Türkiye heyecanını yaşamaya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 100'ncü yılında, geçmişte Mustafa Kemal Atatürk'e yoldaşlık yapan milletimizin torunları ve evlatlarıyız. Aynı heyecanı yaşıyoruz. Şunu da unutmuyoruz: Yurtta sulh, cihanda sulh! Bu kavramla, herkesi kucaklayan bir ahlakla varız. Ben de size, bir Cumhuriyet ve Atatürk evladı olarak eşlik etmeye geldim. Sizlerle beraber olmak, benim için gururdur, onurdur. Bugün burada, 100'ncü yılın İstanbul'daki coşkusunu yaşatarak, hissettirerek gelmek isterdim. Belki bir avuç insan, bu süreci darbelemiştir ama hiç önemi yok. Bizim için önemli olan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır.

Bağımsız Türkiye'nin neferleriyiz

Burada bulunan tüm dostlarımdan, arkadaşlarımdan ve hemşehrilerimden şunu istirham ediyorum: 19 Mayıs'ın 100'ncü yılı bugün itibariyle, kalan her dilimiyle, birilerine inat, o bir avuç insana inat, herkesi kucaklayacağız. Hiçbir vatandaşımızı ayırmayacağız. Hiç kimseyle çatışmayacağız. Herkesin bu milletin bir evladı olduğunu farkında olacağız. Herkesin, bu toprakların, tam bağımsız Türkiye'nin mücadelesinin bir neferi olduğunu mutlaka yaşatacağız. Milli birlik ve beraberliğimizin mutlaka savunucusu olacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına koşarken, tüm moralimizle bilimden, ahlaktan, kültürden, üretimden asla ve asla ödün vermeyeceğiz. Çatışmanın değil, barışın ve uzlaşmanın bir parçası olacağız.

İstanbul'daki yakınlarınızı arayın

İstanbul'da hem bir seçim mücadelesi hem de demokrasi mücadelesi verirken, sizlere söz veriyorum; güler yüzden, samimiyetten, içtenlikten hiç ayrılmayacağım. Her zaman gurur duyacağınız bir yol arkadaşınız olacağım. Özellikle bugün burada size bir sözü hatırlatmak istiyorum. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geldim. Hepinize selamını getirdim. Uçakta gelirken, "Samsunlu hemşehrilerime şunu hatırlatmayı unutma" dedi. "Bütün Samsunlu hemşehrilerim, İstanbul'da yaşayan eşini, dostunu, evladını, akrabasını kim varsa aramaya hazır mı? Eğer Samsunlu dostlarım, hemşehrilerim bunu yaparsa, hiçbir sorun yaşamayacağız. Size 2 mücadele için söz veriyorum. Hem İstanbul'u kazanacağız hem de Türkiye'nin demokrasisini kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız.

Binali Yıldırım'ı üç kez dinledim anlamadım

Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP'li Binali Yıldırım'ın, 'sandık başkanlarının, seçmenlerin görünüşüne göre İstanbul büyükşehir belediyesi pusulası vermediği' yolundaki iddiasına, "Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Üzüldüm yani. Nokta!" İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Veri inceleme FETÖ taktiğidir" demesine de, "Ben Samanyolu TV'ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!" diye karşılık verdi.

İmamoğlu Samsun'da vatandaşlarla buluştuktan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP adayına rakibi Yıldırım'ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin görünüşüne göre bazı vatandaşlara İBB pusulası vermedi iddiası soruldu. İmamoğlu, bu soruya, "Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim... Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani... Nokta!" dedi.

Hafızalarını tazelesinler

AK Parti'li Yıldırım katıldığı bir iftarda şöyle demişti: "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulalarını vermiyor. Bunu nereden biliyoruz, o gün gelen şikâyetlerden." İmamoğlu'na ikinci olarak Erdoğan'ın, "Veri inceleme FETÖ taktiğidir" demesine ilişkin yorumu soruldu.

İmamoğlu şöyle dedi:

"Hem üzülüyorum hem de gülüyorum. İstanbullu ilk defa milli bayramda otobüse bedava biniyor. İlk mecliste karar çıkarma yetkisi yok. Mevcut gündemle yapılır ilk meclis. Tabii zaman geçmiş, unutmuş olabilir, hatırlatayım kendilerine. Zaten aktif hale getiren talimatları yazan benim. Otobüs fiyatını düşürerek tam da gençlere bugün bu armağanı verdik. Suyu ucuzlatmak... İnsanların bütçesine katkı sunmanın keyfini yaşıyorum. Ben, Samanyolu TV'ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!"