ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
0
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU
0
KUM ZAMBAKLARI ÇİÇEK AÇTI
KUM ZAMBAKLARI ÇİÇEK AÇTI
0
7,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDILAR
7,6 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDILAR
0

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme!

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme!
21 Eylül 2022 Çarşamba 11:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanık dinlenmesine karar verildi. Dava 11 Kasım'a ertelendi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Duruşmaya Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda CHP'li katıldı. İmamoğlu'nun avukatı, tanıkları hazır edemediklerini belirterek, tanık dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Avukat Kemal Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu'nun konuşmasının olduğu DVD'lerin çözümlenmesini talep etti.  Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve DVD'lerin çözümlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.


İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ekrem İmamoğlu #istanbul #dava #hakaret
Önceki Haber
Düğünde şarkı söyleyen kişi damadın eski sevgilisi çıkınca...
Sonraki Haber
Bornova'daki binalara deprem incelemesi!
Kılıçdaroğlu, unutamadığı çocukluk anısını anlattı!
Kılıçdaroğlu, unutamadığı çocukluk anısını anlattı!
0
TOKİ'ye borcu olanlar dikkat! Bakan Kurum açıkladı!
TOKİ'ye borcu olanlar dikkat! Bakan Kurum açıkladı!
0
Yatak odasında yaktığı mangal sonu oldu!
Yatak odasında yaktığı mangal sonu oldu!
0
Gurbetçi Türkiye'deki evine dönünce büyük şok yaşadı!
Gurbetçi Türkiye'deki evine dönünce büyük şok yaşadı!
0
Marmara Üniversitesi 16 kişi alacak
Marmara Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Adana'da TIR pikaba çarptı: 2 kişi öldü
Adana'da TIR pikaba çarptı: 2 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.