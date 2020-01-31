Elazığlı depremzedeler yardım bekliyor

Elazığ'daki depremden yaralı kurtulanların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Ahmet Ünal (47) iki kızı ve eşi, Elmas Demir (73) ise kızı, 1 ve 2 yaşındaki iki torunuyla birlikte hastanede kalıyor. Taburcu edildiklerinde gidecek yerleri olmadığını söyleyen bu aileler, yardım bekliyor

Elazığ'da Sivrice merkezli meydana gelen depremin yarattığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi halen devam eden hastalardan Ahmet Ünal, merkeze bağlı Sarılı köyündeki evinde depreme yakalandıklarını anlatarak, "Çocuklarım aşağıya komşuya oturmaya gidecekti. Ben de gidin dedim. Salonda oturmuş televizyon seyrediyordum, çay içiyordum. Sonra yatarken kanepede, üzerime toprak gelmeye başladı. Pencerenin önüne gidene kadar bir cismin gelip omzuma değdiğini hissettim. Sonra toprak duvar üzerine gelmeye başlayınca o panikle ikinci kattan pencereden aşağıya atladım. Köyde zaten hepsi kerpiç ev. Evlerin yüzde sekseni yıkıldı. 8-10 tane koyunum vardı, onlar da öldü. Benim iki bacağımda kırık var bacaklarım alçıda. Tedavim aslında bitti, doktor bey söyledi taburcu edelim seni dedi. Ben de doktora 'Kalacak yer ver gideyim, ben bu halde nerede kalacağım?' dedim. Sağ olsunlar taburcu etmediler. Eşim ve iki kızım da şu an hastanede benimle beraber kalıyor. Evimiz komple yıkıldığı için mağdur durumdayız. Buradan çıksam da şu anda bacaklarımda alçıyla kalabileceğimiz bir yer yok. İnşallah bir an önce bize de kalacak bir yer temin edilir" dedi.

Bebekleriyle refakatçilik yapıyor

Deprem sırasında ikinci kattaki evlerinden kaçmaya çalışırken merdivenlerden düşerek kalça kemiğini kıran 73 yaşındaki Elmas Demir'in kızı Dilek Perdeci ise biri 2, diğeri 1 yaşındaki iki bebeğiyle beraber annesine refakat ediyor. Perdeci, "Biz deprem sırasında evdeydik bütün ailemle birlikte. Sarsıntı başlayınca dışarıya çıkmak istemedik, önce bekledik bitmesini. Ama şiddeti artınca, çocuklarım çok küçük olduğu için eşimle birlikte hepimiz dışarıya yöneldik. Annem arkamızda kalmıştı. Bize yetişmeye çalışırken basamaklardan düştü. Can havliyle dışarıya çıktık. İlk başta fark edemedik, sonra annemi hastaneye getirdik, kalça kırığı tespit edildi. Ameliyat edildi. Eşim ve 5 yaşındaki oğlum çadır kentte. Biz şu anda buradayız küçük çocuklarımla. Kalacak yerimiz şu anda yok. Hava çok soğuk olduğu için küçük kızlarımı çadır kente yollayamıyorum onlar da burada hastane odasında benimle kalıyor mecburen. Evimizde hasar var ama hasar tespit çalışmaları daha tamamlanmadı. Ne olacağımızı bilmiyoruz, korkudan eve giremiyoruz. Annemi taburcu ettikleri zaman gidecek bir yerimiz yok" diye konuştu.

İki katı kırık bacakla sürünerek indi

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne ilk getirilen yaralılardan biri olduğunu söyleyen Murat Aslan, Bahçelievler Güneş Apartmanı'nın bitişiğindeki apartmanda yaşadıklarını ve onların da evlerinde ağır hasar olduğunu söyledi. Aslan'ın eşi Selma Aslan, eşini zor kurtardıklarını ifade ederek şunları söyledi: Oturuyorduk evde ailemle birlikte. Sarsıntı başlayınca hepimiz dışarıya çıkmaya çalıştık. Eşim de arkamızda kalmıştı. Biz dışarıya çıktık ama o yok. Döndüm geriye ama dış kapı sarsıntıdan sıkışmış, kilitlenmişti. Kapıyı yumruklamaya başladım. Eşim emekleye emekleye arkamızdan gelmeye çalışmış. Kapı birden açıldı ve kızımla beraber hemen çıkardık onu da." Murat Aslan ise iki katı kırık bacakla sürüne sürüne indiğini anlatarak, "Evde televizyon izliyorduk oturma odasında. Bir anda sarsıntı başladı. Ben önce hareket etmek istemedim geçer diye. Ama eşim, çocuklar falan bir anda kendilerini odadan dışarı attılar. Ben de onların peşinden hemen kalktım ani bir hareketle, odadan koridora geçerken ayağım takıldı ve kaydım. Bacağım kırılmış, tekrar kalkmak istedim ama gücüm yoktu. Koridordan dış kapıyı sürünerek çıktım. Merdivenden inerken müthiş bir sarsıntı vardı. Bina yıkıldı yıkılacak diye düşündüm o an. Dış kapıya ulaştım ama kilitlenmişti. Kapıya vuruyorlardı dışarıdan. Sonra açıldı zorla da olsa. Dışarı çıktım, hastaneye geldik. İki taraftan platin takıldı bacağıma" diye konuştu.

Çocuklara psikososyal destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremin vurduğu Elazığ'da çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu. Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda depremzede aile, çadır kentlerde konaklamaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen ve deprem korkusunu atlatamayan çocuklar için psikososyal destek çadırı kurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlisi Nazife Aydıngöz, depremin ilk gününden itibaren çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Burada yeryüzü ve dünya doktorları ekipleriyle çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz. Çocuklarımızı oyun terapilerine alıyoruz. Deprem korkusunu yenmeleri için bilinç aşılıyoruz. Şehir dışından gönüllü arkadaşlarımız geldiler. Yaklaşık 4 ay çocuklarımıza destek vereceğiz" diye konuştu. İstanbul'dan gönüllü gelen Müzik Öğretmeni Ahu Kahraman Yıldırım (37) da çocukları, motive etmeye çalıştıklarını ifade etti. Müzik ve oyunlar ile çocukların iyi vakit geçirmesini sağladıklarını kaydeden Yıldırım, "Çocuklarımızın deprem atmosferinden uzaklaşıp, eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyoruz. Gönüllü olarak bakanlığa başvuruda bulundum ve destek olmak adına geldim. Muhtaç kalmanın ne olduğunu bilirim" dedi.

Soğuk kış geceleri zorluyor

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yaralar sarılmaya devam ediliyor. Elazığ'da, soğuk kış gecelerini, kendileri için kurulan çadırlarda, spor salonlarında ve tren istasyonundaki vagonlarda geçiren depremzedelerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler, kendilerine sunulan bu imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. Depremden en çok etkilenen Elazığ'da, evleri yıkılan ve hasarlı olanlar, geceyi kendileri için kurulan çadırlarda, spor salonlarında ve tren istasyonundaki vagonlarda geçiriyor. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor. Elazığ'ın birçok noktasında depremzedeler için çadırlar kurulmuş durumda. Kent merkezinde bulunan Kültür Parkı da bunlardan biri. Sadece, Kültür Parkı'nda 450 çadır var. Çadırlarda, 24 saat çay, salep, sıcak çorba ve yemeğin yanı sıra, çocuklar için anaokulu, aileler için psikolojik destek ve sağlık hizmetleri de sunuluyor.

Gençler oyuncak dağıttı

Bazı gönüllüler de çadırlardaki çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtarak katkı sağlamaya çalışıyor. Elazığlı gençlerin sosyal medyadan örgütlenip bir araya geldiği 'Elazığ İçin Yardım Vakti' gönüllüleri de çeşitli oyuncak ve hediyeleri çadırlardaki çocuklara dağıtıyor. Gönüllülerden Nebil Ersöz, çocukların kendilerini iyi hissetmesi için küçük, ufak ama mutlu edici, etkisi büyük hediyeleri hazırladıklarını belirterek, "Psikolojik olarak çocukların ve ailelerin bir çöküntüsü var, biz bunu önemsiyoruz. Çocukların kendilerini iyi hissetmesi için küçük, ufak ama mutlu edici, etkisi büyük hediyeler hazırladık. Elazığ'da bağımsız olarak 'Elazığ İçin Yardım Vakti' çatısı altında toplanan gençleriz. Sosyal medyadan organize olup insanların yüzünü güldürmeye ve bir nebze olsun depremin etkisini hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de depremzedeler için sıcak ekmek çıkartan bir yardım çadırında, ekmek pişirip depremzedelere dağıttı.

Kira fırsatçılarına tepki var

Elazığ'da, deprem nedeniyle binaları yıkılan ve hasar görenlerin güvenli ev arayışını fırsata çevirenler, kira ücretlerini günler içinde 2 katına çıkardı. Çadırlarda kalan depremzedeler, bu duruma tepki göstererek, ücretleri artıranlardan vicdanlı davranmalarını istedi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Elazığ'da, kira ücretlerindeki fahiş artış, tepkilere neden oldu. Hasarlı yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiği kentte, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonu ve misafirhanelerde kalanlar, kiralık ev ararken, fırsatçılık yapan birçok ev sahibi de yoğun talep üzerine kira ücretlerini 2 katına çıkardı. Fahiş ücret artışına tepki gösteren depremzedelerin birçoğu, kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu kabullenmek zorunda kalmak istemediklerini söyledi. Birçok kişi, ekonomik durumu yeterli olmadığı için ev kiralayamadığını dile getirdi.

Fırsatçılık

Depremden sonra evinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalmaya başladığını anlatan Çiçek Karataş (40), ev tutmak için arayışa girdiğini; ancak bazı ev sahipleri ve emlakçıların kira ücretlerini artırdığını söyledi. Karataş, ücretleri artıran ev sahiplerinden vicdanlı davranmalarını istedi. Bülent Canbolat (42) ise çadırda ailesiyle birlikte kaldığını belirterek, "Bazı insanlar fırsatçı oldu. Biz çadırlarda yaşıyoruz. Evleri gezdik, hepsinin kira ücretleri artmış. Önceden neredeyse yarı fiyatındaydı evler. Fırsatçılık yapmamaları gerekir" diye konuştu. Elazığ'da, iki ailenin yaşayabileceği, bahçeli, 182 metrekarelik evi olduğunu dile getiren muhasebeci Ceylan Bektaş (26) da kira artıran fırsatçılar olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ve depremzedeler için evinin kira bedelini düşürdüğünü belirtti. Deprem felaketinden sonra herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "İnsanlar zaten zor durumdalar. Biz de depremzedelerimize yardımcı olmak istedik. İki ailenin sığacağı evimiz var. 2 bin 500 lira kira bedeli vardı. Deprem felaketinden sonra fiyatı 1700 liraya düşürdük. Hatta 1500 liraya kadar da düşüreceğiz. Arayıp, teşekkür edenler oldu" dedi.

Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini, elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman'ın İdlib'teki 11 kişilik ailesi, Esad rejiminin kenti bombalaması sonucu evsiz kaldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan aile, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Sarmada'ya yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesi verdiği, depremin sembol isimlerinden Mahmud El Osman, üç gün önce Esad rejiminin, ailesinin yaşadığı yeri bombaladığı haberini aldığını, evlerini terk etmek zorunda kalan ailesinin Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Sarmada'ya yerleştiğini söyledi. Ailesinden zor da olsa haber alabildiğini ve iyi olduklarını öğrendiğini belirten Mahmud El Osman, Kızılay'a aile birleşimi için başvurduğunu söyledi. 2 yıldır Türkiye'de, 3 aydır da Elazığ'da yaşayan Mahmud El Osman, vatandaşlık alacağı için çok sevindiğini dile getirerek, "Bu ülkenin mensubu olmak güzel bir şey. Ancak en önemlisi ailem tehlikeden kurtulup buraya gelecek" dedi.Mahmud El Osman sadece bayramlarda Suriye'ye gittiğini en son Ramazan Bayramı'nda ailesini gördüğünü söyledi. Depremde enkaz altında kalanları kurtarmasıyla ilgili olarak da Mahmud El Osman, "Hiç karşılık beklemeden insanlık görevimi yaptım. Ünlü olmak gibi bir isteğim yoktu. Kahramanlık olarak adlandırılan şey İdlib'te her gün defalarca yaşanıyor. Kadın, çocuk ölüyor. Bu deprem İdlib'te her gün oluyor" diye konuştu.