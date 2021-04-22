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'Elektriğe patron kurtarma zammı'na açıklama!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığı, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğu açıklandı

'Elektriğe patron kurtarma zammı'na açıklama!
22 Nisan 2021 Perşembe 14:10

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan 'elektriğe patron kurtarma zammı' başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edildiği bildirildi. Açıklamada, "Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elektrik #elektrik zammı #elektrik patron zammı
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