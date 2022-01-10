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Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu öldü

Şanlıurfa'da rezistansla içinde su ısıtılmaya çalışılan kova devrildi. Elektrik akımına kapılan anne Naile Kaplan ile oğlu Ramazan Kaplan hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu öldü
10 Ocak 2022 Pazartesi 11:44

Olay, sabah saatlerinde Kaplan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 57 yaşındaki Naile Kaplan kovanın içerisindeki suyu rezistans ile ısıtmak istedi. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle devrilen kovadan dökülen suyla temas eden Naile Kaplan ile 20 yaşındaki oğlu Ramazan akıma kapıldı. Evden yükselen çığlıkları duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #ölüm #elektrik ölüm #anne oğul ölüm
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