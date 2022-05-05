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Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak öldü!

Gaziantep'te Durdu Kaya (60), elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti

Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak öldü!
05 Mayıs 2022 Perşembe 11:16

Olay, dün Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için evinin önündeki elektrik direğine çıktı. Kaya, direkte akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsi yapılan Durdu Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #elektrik çarpması #ölüm
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