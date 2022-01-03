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Elektrik zammına tepki: Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz

Elektrik zammına tepki: Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz
03 Ocak 2022 Pazartesi 13:51

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz zamları ile ilgili "Bu zamların altından esnafımızın kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, doğal gaz ve diğer zamların başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere her kesimi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranının yıllık 36,08 artarak, beklentinin de üzerinde gerçekleştiğini ve son 19 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Palandöken, "Bununla birlikte yeni yıla yüksek zamlarla girilmesi başta esnafımız olmak üzere tüm kesimleri olumsuz etkiledi. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR'unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın, bu zamların altından kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır. Bunların olmaması için elektrik ve doğal gazda esnafa özel tarife uygulanmalı. Dolmuş, taksi, kamyon ve minibüsler kontak açamaz, marşa basamaz. Onun için ÖTV ve KDV'de indirime gidilmeli" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elektrik zammı #esnaf #tesk #bendevi palandöken
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