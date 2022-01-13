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Elektrikli soba yangın çıkardı: 1 kişi öldü

Elektrikli soba yangın çıkardı: 1 kişi öldü
13 Ocak 2022 Perşembe 10:03

Bursa'da bir kişi elektrikli sobayı açarak uykuya daldı. Soba bir süre sonra yorganı ve yatağı tutuşturdu. Evde yangın çıkarken 57 yaşındaki İbrahim Yılmaz da hayatını kaybetti


Olay, saat 07.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Erbaş Sokak'taki 3 katlı evin bodrum katında yalnız yaşayan İbrahim Yılmaz, elektrikli sobayı açıp uyudu. Bir süre sonra elektrik soba, yorgan ile yatağı tutuşturdu. Alevler, tüm odayı sararken, komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, kapıyı kırarak girdikleri evde alevlere kısa sürede müdahale edip, söndürdükten sonra yatağın kenarında Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim Yılmaz'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, komşuları da gözyaşı döktü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #yangın #ölüm #soba yangını
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