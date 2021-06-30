Elmalı davasında anne ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran iki kardeşe cinsel istismar olayında anne Merve A. ile ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı

Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde görüldüğü için Elmalı davası olarak bilinen ve anaokuluna giden kız çocuğu G.E.G. (6) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (9), Balıkesir'de yaşayan babaannesi G.S.'nin savcılığa yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıkan cinsel istismar davası Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan ve istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S.C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.

İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu anlattı.

Çocukların ifadeleri doğrultusunda Adli görüşmecinin hazırladığı raporda, G.E.G.'nin bilişsel kapasitesinin yaşına uygun olduğu ve yaşadığı olayı aktarabilecek sözel beceri düzeyine sahip olduğu kaydedildi. Raporda, çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alındığında verdiği bilgilerin tutarlı ve anlaşılır olduğu kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşmasında sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler.

Merve A. savunmasında, 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdiğini, iki çocuğu ve eşiyle aynı ortamda hiç bulunmadıklarını iddia ederek eski kayınvalidesini ve eşini iftira atmakla suçladı. Rahmi A. ile evli olduğu dönemin büyük kısmını cezaevinde geçirdiğini söyleyen Merve A., ''Sadece izinlerde çocuklarımı görebiliyordum. Çocukların bahsettiği A. denen kişi ile 3-4 ay, M. ile de 1,5 ay birlikteliğim oldu. Ben bu şahıslarla görüştüğüm dönemde kızıma, annem ve babam bakıyordu. Bu şahıslarla ben kafe dışında bir yerde görüşmedim. M. ve F. isimli kişileri de tanımam. Bu benim üzerime atılan bir iftiradır. Çocukların ifadelerinde geçen isimleri, çocukların dahi bilme ihtimali yoktur. Bu isimleri babaanne G.S. bilmektedir. Ayrıca ifadelerde gerçek olmayan şahıslar bulunmaktadır. Ben cezaevinden çıktıktan sonra çocukları babaannelerinden istedim ve ardından bu suçlama yapıldı. Kaynanam G.S. ile eski eşim G.G.'den şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Rahmi A. ise "Ben Merve A.'yı Finike'de gazinoda gördüm. 2018'de evlendik. Onun resmi olarak ikinci eşiyim. Çocukların söylediği gibi ahlaksız bir durum söz konusu değil. Babaanne G.S., anneyi kötü göstererek çocukları bize göstermemeye başladı. Eşim Merve A., 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdi. Bugüne kadar 4 kez cezaevinden izinli çıktı ve bunun iki gününü otelde tatil yaparak geçirdik. Diğer iki günde ise eşim ve ben çocuklarla bir arada kalma zamanımız olmadı" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

BABANNE İSYAN ETTİ

Eski gelini Merve A. ve Rahmi A.'nın serbest kalmasına Balıkesir'de çocuklarla birlikte yaşayan babaanne G.S. isyan etti. Göz yaşı döken babaanne G.S. ''Ne gecem ne gündüzüm kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben ateşler içinde kavruluyorum. Torunlarım ağır depresyon ilaçları alıyor. Ne yaşadıklarını onlar biliyor. İki çocuk, iki melek şu an can çekişirken onlar dışarıda gezecek. Bu hiç adil değil" diye konuştu.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Anne Merve A.'nın gazinolarda kons olarak çalıştığı, 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıkarken, çocuklara cinsel istismar uyguladığı iddia edilen dayı S.C.G'nin ise o dönemde 12 yaşında olduğu belirlendi.