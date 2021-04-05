Emekli amirallerin bildirisine gözaltı!

Montrö ve 'takke ve cübbeli amiral' konusunda ortak açıklama yapan 103 emekli amiralle ilgili soruşturma kapsamında, imzacılardan 10 emekli asker gözaltına alındı. 4 amiral yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı. İstanbul'da gözaltına alınan 8 emekli amiral Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı

104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayınlamıştı…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 104 emekli amiralin açıklaması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

10 EMEKLİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

Yaş durumları nedeniyle emekli amirallerden Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Sekiz emekli amiralin İstanbul'da, ikisi ise Ankara'da gözaltına alındığı, İstanbul’daki emekli askerlerin Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.

Emekli amirallerin evlerinde arama başlatıldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

– Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir.



– Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edilmektedir.



GÖZALTINA ALINAN VE İFADEYE ÇAĞRILAR EMEKLİ ASKERLERİN SON GÖREVLERİ

Turgay Erdağ: Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı

Ali Sadi Ünsal: Gölcük Ana Üs Komutanı

Can Erenoğlu: Sahil Güvenlik Komutanı

Atilla Kezek: Sahil Güvenlik Komutanı

Alaettin Sevim: Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı

Ergun Mengi: Hücumbot Filosu Komutanı

Kadir Sağdıç: Güney Deniz Saha Komutanı

Cem Gürdeniz: Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanı

Atilla Kıyat: Kuzey Deniz Saha Komutanı

Engin Baykal: Aksaz Deniz Üs Komutanı

Cemil Şükrü Bozoğlu: Denizaltı Filosu Komutanı

Mustafa Özbey: Donanma Kurmay Başkanı