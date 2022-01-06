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Emekli astsubay bahçesinde ölü bulundu!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, kanser tedavisi gören emekli astsubay Mehmet Salih Duman (70) evinin bahçesinde ölü bulundu

Emekli astsubay bahçesinde ölü bulundu!
06 Ocak 2022 Perşembe 09:24

Olay dün akşam saatlerinde, Sapanca Güldibi Mahallesi Aslanoğlu Caddesi Kuğu Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Salih Duman eşi tarafından bahçe içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Komşuları ile birlikte bahçe kapısının önüne çıkartılan Duman için ambulans istendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Duman’ın öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonrasında Duman'ın cenazesi Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Duman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #ölüm #astsubay ölüm #ölü bulundu
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