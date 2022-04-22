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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
22 Nisan 2022 Cuma 11:36

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklinin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatıracağı tarihi duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklinin bayram ikramiyesinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını açıkladı.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Etiketler; #bayram ikramiyesi #emekli bayram #ikramiye #emekli ikramiye
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