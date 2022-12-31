Emekliler, en az asgari ücret istiyor!

Yüz binlerce emekli merakla hükümetin emekli maaşlarına yapacağı bekliyor. Emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını ifade eden emekli temsilcileri, en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.

FATİH ÖZKILINÇ- Hükümet yeni yıla girmeden peşe peşe müjdeler verirken yüz binlerce emekli de gözünü 3 Ocak tarihine çevirdi. Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna göre emekli maaşları belli olacak. Emekliler ise en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirtiyor.

Emeklilerin yaşamlarını adıkları maaşlarla devam ettirmekte zorlandığını ifade eden Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Emekli - Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Hükümet emeklileri yok sayıyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken SSK emeklileri 257 lira maaş alıyordu, ilaç katkı payı yüzde 10'du. Bugün ise en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira. Nüfusun büyük bir bölümü 3 bin 500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Öncelikle asgari ücret bu ülkede normal ücret haline dönüştürüldü. Asgari ücret, insanların açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilmesi demek. Emekliler ise açlık sınırının da altında yaşıyorlar. Açlık sınırı 8 bin liraya dayandı, en düşük emekli maaşı hala 3 bin 500 lira. Biraz daha üzerinde olanlar 4 bin, 5 bin lira alıyor. Çok az bir kısım açlık sınırının üzerinde maaş alıyor. Emekliler olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. Sağlıkta katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz. Eczanelerde emekliler ilaç bulamıyor, protein eksikliğinden dolayı emekliler hastalanıyor. Emekliler şu anda ölüme mahkûm edilmiş durumdalar" dedi.

EYT'liler boşuna sevinmesin

Kendi yaşamından da örnek veren Özkaynak, "Ben 4 bin 700 lira emekli maaşı alıyorum, 4 bin 500 lira ev kirası ödüyorum. Ek iş yapmasam, çocuklarım destek olmasa açım. Durum bu kadar vahim. İzmir'de, Ankara'da ortalama ev kiraları 5 bin lira, İstanbul'da 10 bin lira. 14 milyon emekli var 2 milyon 250 bin de EYT'liler geliyor. EYT'liler boşuna emekli olduk diye sevinmesin. İlk maaşı alıp geçinemeyeceklerini anladıklarında başlarına taş düşecek. Bunu yaşayacaklar" diye konuştu.

Emekliler uyuyamıyor

Tüm Emekliler Sendikası Üyesi İbrahim Yılmaz da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini istedi. Yılmaz, "Emekliler en düşük maaşın asgari ücret seviyesinde olmasını ve intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını istiyoruz. 2000 yılından sonra emekli olan arkadaşlarımız çok mağdur. Emekliler olarak yeni yıla hayal kırıklığı içinde ve perişan olarak giriyoruz. 'Hükümet emekliye nasıl bir zam yapacak' diye düşünmekten geceleri uyuyamıyoruz, merak içinde bekliyoruz. Doğalgazla ısınan emekliler ancak bir odasını ısıtabiliyor. Kömürle ısınanlarda bir odada yaşıyor. Çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. 3 bin 500 lira 4 bin lira emekli maaşı ile doğalgaz faturası ödemek güç. Kömürün tonu 5 bin lira olmuş. Nasıl alacağız? Torba ile kömür alıyor emekliler" ifadelerini kullandı.