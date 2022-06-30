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Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama geldi!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin beklediği haber geldi. Bakanlık emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama geldi!
30 Haziran 2022 Perşembe 09:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022

- 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurban bayramı #emekli #emekli bayram ikramiye
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