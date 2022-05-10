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Emekliye enflasyon farkı geliyor!

Emekliye enflasyon farkı geliyor!
10 Mayıs 2022 Salı 13:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklamasına ilişkin detayları verdi. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlatan Bakan Bilgin, yol haritasının belirlenmesi için de haziran ayını işaret etti.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Konuyla ilgili ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu duyurdu.


"EMEKLİLERE ENFLASYON FARKI ÖDENECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Etiketler; #emekli #enflasyon farkı #erdoğan #vedat bilgin #emekli zammı
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