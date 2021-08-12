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Emirhan Yalçın'ın ölümü sonrası Altındağ karıştı!

Ankara'da önceki akşam çıkan kavgada yabancı uyruklular Emirhan Yalçın'ı bıçaklamıştı. Bıçaklama sonrası hastaneye kaldırılan Emirhan dün hayatını kaybetti. Emirhan'ın ölümü sonrası Altındağ ilçesinde olaylar çıktı

Emirhan Yalçın'ın ölümü sonrası Altındağ karıştı!
12 Ağustos 2021 Perşembe 08:24

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Emirhan Yalçın'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından başlayan gerginlik devam etti. Mahalle sakinleri yabancı uyruklu vatandaşların iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta önceki akşam iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, dün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Ali Yasin Güler'in tedavisi ise hastanede sürüyor. Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİLER

Önceki akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik dün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti. Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devirilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, yaşanan gerginlik ve çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ankara olaylar #ankara suriyeli kavga #emirhan yalçın #altındağ olaylar
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