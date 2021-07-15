Emniyet Müdürü cinayetinde yeni ayrıntılar!

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı.



Cevher'i Polisevinde yemek yediği sırada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun mahkemede verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığını, rahatsızlık vermediğini kaydetti.

Açığa alınmasının onur ve hasiyetini zedelediğini belirten Çulcu şunları söyledi:"Ben emniyette görev yapan başka bir komiserle gönül münasebeti yaşadım. Olayın yaşandığı gün gönül münasebeti yaşadığım kişi amirlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi. Açığa alınma durumunda mesnetsiz (dayanıksız) olaydan dosyama işlenecek ve haksız bir şekilde bu durumdan kaynaklı memuriyetten emekli olana kadar sıkıntı yaşayacağım.' dedim.

"SENİ DE KENDİMİ DE ÖLDÜRECEĞİM DEDİM"

Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürüklemeye çalıştı. Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan Müdür'ün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Bende silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu esnada bende arkasından 3 el ateş ettim. Sonra ben dışarı çıkarken polis memurları bana silah doğrultu. Ben de silahımı yere indirip, 'ben size sıkmayacağım siz sıkacaksanız sıkın' dedim. Sonra orada bana silah doğrultan bir memur beni bacağımdan vurdu."