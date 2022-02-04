En çok bunları şikayet ettik!

Şikayetvar, 2021 yılı şikayet verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye’de en fazla şikayet edilen sektör 415 bin 145 şikayet sayısıyla e-ticaret oldu. Finans sektörü ise 322 bin 523 şikayet sayısıyla ikinci sırada yer aldı. Finans sektörünü sırasıyla internet, kargo ve alışveriş sektörü takip etti. En şikayetçi şehir ise İstanbul oldu

2021 verilerini paylaşan Şikayetvar’a göre, ayda ortalama 18 milyon ziyaretin gerçekleştiği sitede yıl boyunca toplam 408 bin 575 şikayet çözüme kavuştu. En çok şikayet mayıs ayında gelirken, en çok şikayet edilen gün pazartesi oldu. Verilere göre 2021’de Şikayetvar’a toplam 3 milyon 53 bin 73 şikayet ulaştı. Verilere göre 415 bin 145 şikayet sayısıyla 2020’de olduğu gibi 2021’de de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 322 bin 523 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör oldu. Finans sektörünü sırasıyla internet (262 bin 385), kargo (221 bin 892) ve alışveriş sektörü (155 bin 694) takip etti. İletişim, kamu, giyim, beyaz eşya ve cep telefonu 2021’de şikayet sayısıyla öne çıkan diğer sektörler oldu.



ŞİKAYET SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ



Verilere göre geçen yıl 120 bin olan kayıtlı marka sayısı bu yıl 150 bin 185’e ulaştı. Platforma 2021 yılında toplam 3 milyon 53 bin 73 şikayet geldi. Verilere göre 21 milyon 296 bin 942 ziyaretçi sayısıyla aralık ayı Şikayetvar trafiğinin pik yaptığı ay olarak kaydedildi. Toplam üye sayısı 2020’de 6 milyon 194 bin 993 iken 2021’de bu sayı 7 milyon 683 bin 504’e yükseldi. Platformun aylık ortalama ziyaret sayısıysa 18 milyon 353 bin 551 olarak açıklandı.



MÜŞTERİSİNİ EN ÇOK ANNE-BEBEK-ÇOCUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ MEMNUN ETTİ



Verilerde 2021’de müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör yüzde 59 ile anne-bebek-çocuk ürünleri sektörü olduğu ortaya çıktı. Emlak-inşaat sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken onu yüzde 49 ile cep telefonu sektörü izledi.



EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SEKTÖR FİNANS OLDU



Şikayetvar’da en çok ziyaret edilen sektör 24 milyon 125 bin 775 ziyaretçi sayısıyla finans sektörü oldu. E-ticaret (23 milyon 689 bin 165) en çok ziyaret edilen ikinci, internet ise (18 milyon 61 bin 18) üçüncü sektör olarak öne çıktı. Cep telefonu, sağlık ve beyaz eşya en çok ziyaret edilen diğer sektörler olarak sıralandı.



E-TİCARETTE EN ÇOK ŞİKAYET PAZARYERİ SİTELERİNE



En fazla şikayeti alan e-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri sitelerinin 207 bin 420 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörünü domine ettiği gözlemlendi. Verilere göre gıda ve yemek siteleri bu sektörde en çok şikayet edilen bir başka kategori olarak öne çıktı. 2021’de finans sektöründe tüketicilerin en çok bankalar kategorisini şikayet ettiği dikkat çeken veriler arasında yer aldı. Finans sektör başlığı altında yer alan kripto para şikayetlerinin bu dönemde de arttığı gözlemlendi. İnternet sektörünün altında yer alan internet servis sağlayıcılar bu dönemde de en çok şikayet edilen kategori olarak yerini korudu.



FİYATI ARTAN ÜRÜNLERDE SİPARİŞ İPTALİ DİKKAT ÇEKTİ



Şikayetvar verilerine göre 2021’de pazaryeri siteleriyle ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu teslimatların zamanında yapılmaması oldu. Diğer yıllardan farklı olarak bu kategoride zamlar nedeniyle fiyatları artan ürünlerde sitelerin sipariş iptali en çok dile getirilen bir diğer konu olurken sitelerin kusurlu ürün göndermesi ve para iadesinin geç yapılması öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı.



İNTERNETLE İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET GECİKEN İNTERNET NAKİLLERİNE GELDİ



İnternet sektörünün en çok şikayet edilen kategorisi olan internet servis sağlayıcılarıyla ilgili 2021’de Şikayetvar’a ulaşan şikayet konularının başında nakil işlemlerinin zamanında yapılmaması geldi. Altyapı sıkıntısı olan yerlerde firmaların hizmet veremediği halde müşteriye cayma bedeli ödemeye zorlaması ve kampanyalar hakkında müşteriye yanlış bilgiler verilerek mağduriyet yaratması bu kategoride şikayetlerin yoğunlaştığı diğer konu başlıklar oldu.



KART AİDATLARI CAN SIKMAYA DEVAM EDİYOR



Finans sektörünün en çok şikayet alan kategorisi olan bankalarda kredi kartından yıllık üyelik bedeli alması ve iadelerin yapılmaması bankalarla ilgili en çok sorun yaşanan konu oldu. Tüketiciler kripto parayla ilgili en çok firmaların kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya engel olmasından şikayet etti.



ŞİKAYETVAR’DA EN ÇOK HANGİ MARKALAR MERAK EDİLDİ?



Şikayetvar’da geçen yıl sayfası en çok aranan marka 3 milyon 465 bin 275 sayfa görüntülenmesiyle Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u Trendyol (3 milyon 351 bin 305), Ziraat Bankası (2 milyon 941 bin 590) ve Xiaomi (2 milyon 547 bin 742) izledi. Yıl boyunca güvenlik sorunlarıyla sıklıkla konuşulan Instagram, 2 milyonun üzerinde sayfa görüntülenmesiyle en çok merak edilen markalar arasında yer aldı.



2021’DE EN ÇOK PARİBU VE BİNANCE KARŞILAŞTIRILDI



Markaların müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi konularında performanslarının karşılaştırıldığı “Marka Karşılaştır” verilerine göre, 2021’de en çok Paribu ve Binance markaları karşılaştırıldı. Tüketicilerin en çok karşılaştırdığı diğer iki markaysa Turkcell ve Türk Telekom oldu. Btcturk ve Paribu üçüncü sırada yer alırken onu ininal Kart ve Paparaa izledi. En çok karşılaştırılan markalarsa Paribu, Binance ve Turkcell olarak sıralandı.



EN ŞİKAYETÇİ ŞEHİR İSTANBUL



Nüfus ortalamasına göre 2021’de bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 67.8 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Ankara, Antalya ve İzmir izledi. Şikayetvar verilerine göre 2020’de olduğu gibi 2021’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Adıyaman, Hakkari ve Kars olarak sıralandı.



EN ÇOK ŞİKAYET MAYIS AYINDA GELDİ



Şikayetvar verilerine göre 2021’de 300 bin 151şikayet sayısıyla en çok şikayet mayıs ayında geldi. 2020’de en çok şikayet edilen gün pazartesi, Türkiye’nin en çok şikayet ettiği saatse 14:00 oldu.