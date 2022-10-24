En İyi Ayvalık Plajları

Balıkesir’in turistik ve doğal olarak yoğun tatil beldelerinden biri olan Ayvalık, Ege Denizi kıyısındaki muhteşem bir ilçe.

Balıkesir’in turistik ve doğal olarak yoğun tatil beldelerinden biri olan Ayvalık, Ege Denizi kıyısındaki muhteşem bir ilçe. Gerek yerli gerekse yabancı turistler tarafından çok yoğun ilgi görmesinin haklı sebepleri var. Tertemiz plajları ve ıssız koyları etkenler arasında. Ayvalık’taki plaj seçenekleri oldukça fazla. Bu rehberimizde en iyi Ayvalık plajlarına yakından bakıyoruz. Ama unutmadan, hemen öncesinde Ayvalık’taki tüm konaklama seçenekleri için Ayvalık otelleri sayfasına göz gezdirebileceğinizi hatırlatalım. Buradan kriterlerinize uygun seçenekleri işaretleyerek filtreleme yapabilir ve rezervasyon oluşturabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım…

Sarımsaklı Plajı

Ayvalık plajları denildiğinde akla ilk Sarımsaklı Plajı geliyor. Yaklaşık 7 km uzunluğundaki bu plaj, hafif hafif esen rüzgar ve zaman zaman soğuyan deniziyle tatilcileri bekliyor. Mavi bayraklı bu plaja doğrudan aracınızla gelip otoparka park edebilirsiniz. Şezlong ve şemsiyelerin makul bir ücretle kiralanabildiğini de ekleyelim.

Badavut Plajı

Sarımsaklı Plajı’na oranla daha sakin bir yer arayanlar ise Badavut Plajı’nı değerlendirebilirler. Ayvalık’a yaklaşık olarak 10 kilometre mesafede olan bu plaj daha çok aileler tarafından tercih ediliyor. Ayrıca deniz dibinin taş değil kumluk olduğunu ve böylece çocuklar için de uygun hale geldiğini belirtmekte yarar var.

Altınova Sahili

Düz bir ova üzerine kurulan uzun ve geniş kumsallı Altınova Sahili, Ayvalık merkeze 10 dakikalık mesafede. Denize girmenin haricinde su sporlarıyla eğlenmek isteyen ve dalış yapmak isteyenler burayı değerlendirebilirler. İncecik kumu ve tertemiz sığ suyu Altınova Sahili’nde yüzmek için yeterli diğer iki etken.

Patriça Koyu

Cunda’nın kuzeyinde yer alan Patriça Koyu’na ulaşım diğer yerlere oranla biraz daha zor. Bu sebeple pek sık tercih edilmiyor. Yani daha sakin bir yerde denize girmek ve ruhunu dinlendirmek isteyen tatilciler Patriça Koyu’nu seçebiliyor.

Çataltepe Plajı

Ayvalık’a çok yakın konumda olan Çataltepe Plajı, oldukça berrak ve temiz bir denize sahip. Giriş taşlık olsa da denizde birkaç metre ilerledikten sonra ipince kumlara bastığınızı hissedebiliyorsunuz. Buranın dezavantajı ise poyraz esen günlerde denizde çok fazla dalga olması. Çocuklu ailelerin diğer plajlara yönelmesinde yarar var.

Paşa Koyu

Tamamen doğal bir ortam olan Paşa Koyu, çam ağaçlarıyla çevrili epey güzel bir koy. Balıkçı teknelerini sıklıkla görebileceğiniz bu noktada deniz oldukça sığ ve kumluk. Dolayısıyla deniz ayakkabısına ya da alternatiflerine ihtiyacınız yok. Tamamen ücretsiz olduğunu da ekleyelim.

Duba Plajı

Belediyenin İşlettiği Duba Plajı, Ayvalık merkeze yalnızca 4 kilometrelik mesafede. Kendi aracınızla rahatlıkla gidebileceğiniz gibi merkezden kalkan otobüs ya da minibüsleri de kullanabilirsiniz. Plaj mavi bayraklı ama özellikle burası bol rüzgar alan ve bu sebeple de dalganın olduğu bir plaj. Dolayısıyla çocuklu ailelerin diğer alternatifleri değerlendirmesi daha mantıklı.

Ortunç Koyu

Cunda merkeze yakın olan Ortunç Koyu’na doğrudan karadan ulaşım yok. Yani buraya sabahtan kalkan tekne turlarıyla gelebilir ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Plajda şezlong, duş, şemsiye ve benzeri tüm hizmetler tek kalemde fiyatlandırılıyor.

İğneli Plajı

Armutçuk’ta yer alan İğneli Plajı, az önce bahsettiğimiz birçok plaja göre çok daha küçük. Ancak Ayvalık merkeze yaklaşık 5-6 dakikalık bir mesafede olduğu için ulaşım hayli kolay. İğneli Plajı’nın en büyük dezavantajı ise girişte kayalarla birlikte yosunların olması. Ancak birkaç metre açıldığınızda deniz berraklaşıyor ve yosunlardan eser kalmıyor.

Balıkesir merkez ile Ayvalık arası araçla yaklaşık 50-55 dakika. Dolayısıyla konaklama tercihlerinizi Ayvalık yerine Balıkesir’den yana da yapabilirsiniz. Balıkesir otelleri sayfası üzerinden tüm otelleri listeleyip ayrıntılara erişebilirsiniz.